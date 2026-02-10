ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು.. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಈಗೀಗ ಜನರು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ದೇಹ ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ಜನರು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ದೇಹದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಲೇ ಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೀರಿಗೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.
ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಇವೆ.
