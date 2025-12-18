English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.!

ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವವರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:43 PM IST
  • ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು
  • ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
  • ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ದಾಳಿಂಬೆನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.!
File Photo

ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಅದು ದಾಳಿಂಬೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಲಿಂಬೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಾಡಿಮಮು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಉರುಯಾಂಪದಮ್‌, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಳೈ, ತುಚಗಮ್‌ ಎಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಲೋಕ. 

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಶೀತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಮೃತವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದರೆ..

ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧಿ (Anesthetic drugs) ಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದಾಳಿಂಬೆನ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ. 

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌, ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಮರ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀವಸತ್ವ ಎ, ಸಿ, ಇ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಆದರೆ ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್‌, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಂತವರು ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!

