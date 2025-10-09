English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸೀತಾಫಲ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ...!

ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:28 PM IST
  • ಸೀತಾಫಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ
  • ಸೀತಾಫಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ
  • ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನುಂಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಸೀತಾಫಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದರ ಬೀಜಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ..!

ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು?

  1. ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀತಾಫಲ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತುರಿಕೆ, ದದ್ದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೀತಾಫಲ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
  2. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು: ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್‌ನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
  3. ವಿಷಕಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ: ಸೀತಾಫಲದ ಗಿಡ್ಡ ತಿರುಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದರೂ, ಅದರ ಬೀಜಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನುಂಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
  4. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು: ಸೀತಾಫಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೀತಾಫಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಸೀತಾಫಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರತನ್ ಟಾಟಾ..! ಅವರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸೀತಾಫಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೀತಾಫಲ ಸೇವನೆಗೆ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

