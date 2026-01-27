English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್..‌

Migraine: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಸಹ ಒಂದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್‌ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:16 PM IST
  • ಪಿರಿಯಡ್ಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ
  • ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
  • ಪಿರಿಯಡ್ಸ್‌ ವೇಳೆ ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದು

ಪಿರಿಯೆಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್..‌

Migraine During Periods: ತಲೆನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೋವೇದದಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಮುಟ್ಟಿನ ಮೈಗ್ರೇನ್?‌
ಮುಟ್ಟಿನ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಎಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆನೋವು. ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಪಿರಿಯಡ್ಸ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 
ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಋತುಬಂಧದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, , ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು, ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ..

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದು:
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
* ಅಭ್ಯಂಗ (ಸ್ವಯಂ ಮಸಾಜ್): 
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

* ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: 
ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..

* ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: 
ಒತ್ತಡವು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ನ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

* ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: 
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಹಳೆಯ ಚೀಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಊಟಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

* ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ:
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

