ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಾದರೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ವಿಷ! ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾರಕ..

Pomegranate Side Effects: ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ರುಚಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಚಾರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ರೀತಿಯ ಜನರು ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಮಿಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಔಷಧಿಗಳು: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಯಕೃತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಗಳು, ಎಸಿಇ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುರೋಧಕಗಳಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆ..! ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ದಾಳಿಂಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಉಬ್ಬುವುದು, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅಲರ್ಜಿ: ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಸೇಬಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಅಡ್ಡ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಊಟದ ನಂತರ ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳ ತಿಂದ್ರೆ, ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ..!
ದಾಳಿಂಬೆ ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)