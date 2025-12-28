Blood sugar symptoms
: ನಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ "ಎರಡನೇ ಮೆದುಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನ AIIMS ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು Instagram ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ!
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ (IR) ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
"ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೋಗವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಳಪೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಊಟದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಸಿತವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)