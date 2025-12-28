English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಅಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು...

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬದಲು ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:26 PM IST
  • ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ (IR) ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ
  • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ & ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಅಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು...

Blood sugar symptoms

: ನಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ "ಎರಡನೇ ಮೆದುಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್‌ನ AIIMS ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು Instagram ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ!

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ (IR) ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು

"ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೋಗವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಳಪೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಊಟದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕುಸಿತವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತವೆ.!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Blood sugar symptomsDiabetesGut Health digestionDiabetic patients

