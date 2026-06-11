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ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ! 

Pregnancy Symptoms : ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮುಟ್ಟು (ಋತುಚಕ್ರ) ತಪ್ಪುವುದೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು NIH ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 11, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:22 PM IST
ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ! 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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