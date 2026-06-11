ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು (ಋತುಚಕ್ರ) ತಪ್ಪುವುದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎನ್ಐಹೆಚ್ (NIH) ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ (ACOG) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 7 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ನೋವು : ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ತನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಮಲ, ಭಾರ ಅಥವಾ ನೋಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ (Nipples) ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಗಾಢವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ : ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ (ಲಘು ರಕ್ತದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು) : ಫಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ (ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್) ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಲಘು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Spotting).
ಬೆಳಗಿನ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ : ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಚಿತ ವಾಸನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ (Kidneys) ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ : ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆತುರದ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಡ : ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಡುಬರುವ PMS (ಪ್ರೀ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗ : ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ (Missed Period) ನಂತರ 'ಹೋಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್' ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಮುಟ್ಟು ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (Gynecologist) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.