/ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾರೆ? ಕಾರಣ ಮಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

Weight Gain During Pregnancy: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ದೇಹದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಲವು ಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ‘ಮಗುವಿನ ತೂಕದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ತೂಕವು ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹವು ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಅವಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಕೋಶವು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮಗುವಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಗರ್ಭಕೋಶ, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತಾಯಿಯ ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ರವಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸ್ತನಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ದೇಹ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೂ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸಹಜ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುವ ಬದಲು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು?
ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು BMI (Body Mass Index) ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು 11.5ರಿಂದ 16 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ?
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೆಲವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು’ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ದ್ರವ, ಗರ್ಭಕೋಶ, ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ತನದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೂಕವು ಅಸಹಜವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಊತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)