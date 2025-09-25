ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್! ಇಂದೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Prostate cancer signs : ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಸಹಜ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಆಕ್ರೋಡು ಆಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದ್ದು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಐದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು:
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರನಾಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ (ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ) ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಲುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
2. ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ : ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೆಮಟೋಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
3. ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಖಲನ : ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಖಲನ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ನರಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
4. ಶ್ರೋಣಿಯ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು : ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ನೋವಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
5. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
PSA ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವ : PSA (ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜನಕ) ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ PSA ಮಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಿ, ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. PSA ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೈದ್ಯರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. PSA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುದನಾಳದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ PSA ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೂತ್ರ, ರಕ್ತ, ನೋವು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. PSA ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.