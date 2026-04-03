  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನರಗಳು, ನರಮಂಡಲ, ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 3, 2026, 04:55 PM IST
  • ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್‌ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ದೇಹ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ
  • ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ

ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
camera icon5
Jodi no 1
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
camera icon6
gold today rate
ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Protein is very important for our body:​ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ ಇರುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನರಗಳು, ಚರ್ಮ, ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ. 20 ರೀತಿಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನರಗಳು, ನರಮಂಡಲ, ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 46 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 56 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೇ ಹಸಿವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಊಟ ಬೇಕು ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ.

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ 
ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯ
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂದಲು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಬೇಕು
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಎರಡೇ 2 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಸೋಲಿಗೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕಾರಣ!

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ
ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪನೀರ್, ಬೇಳೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

