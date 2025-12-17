ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತಿದೇಯೇ..? ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Winter health care : ಚಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 09:02 PM IST
Winter throat pain : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ... ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು..

ನೀವು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಿಂದ ಕೀಲು ನೋವಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಶೀತದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಶೀತ ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸುಗೂಸುಗಳು ನಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ : ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಗಂಟಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅದರಂತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ : ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..

ತುಳಸಿ ರಸ: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾದ ತುಳಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಶುಂಠಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಗಿಯಿರಿ.. ಇದು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಯೂ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು..

