  • Kannada News
  • Health
  • ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವುದು!

ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವುದು!

Kidney stone home remedies: ಹಲವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:14 PM IST
  • ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ
  • ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಕೆಂಪು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವುದು!

rajagiri soppu benefits: ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಂಪು ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತಿವೆ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಭರಿತ ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಮೃತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು  ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿದ್ದು ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು  ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮರಂತ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ನಾರು ಇದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಇವೆ, ಇದು ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣಿದು... ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಕನ್ನಡಕವೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಾರಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಇದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ...

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

