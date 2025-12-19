English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಆಪರೇಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್!‌

ಆಪರೇಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್!‌

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಬೊಜ್ಜು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:07 PM IST
  • ಡುಬಸಳೆ ಅಥವಾ ರಣಕಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ
  • ಕಾಡುಬಸಳೆ ಎಲೆಯ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಇದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿ

ಆಪರೇಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್!‌

Kidney Stones Tips: ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ, ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಡುಬಸಳೆ: ಕಾಡುಬಸಳೆ ಅಥವಾ ರಣಕಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನ ತಿಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳು, ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ

ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು?: ಐದರಿಂದ ಆರು ಕಾಡುಬಸಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೋಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದರ ರಸ ಸಿದ್ಧ. ಈ ರಸವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಕಾಡುಬಸಳೆ ಎಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

