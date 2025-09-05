ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..

Heart Attack: ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆನೋವು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ದಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ವಾಂತಿ
ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಂತಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಮೈ ಬೆವರುವುದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲೂ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
*ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವರ ಬೆನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಮಲಗಿಸಿ
*ಎದೆಬಡಿತವನ್ನು ಆಲಿಸಿ
*ಮೂಗಿನ ಬಳಿ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
*ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಊದಿ
*ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
*ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ