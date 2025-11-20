English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

Kidney failure symptoms: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು, ದೇಹವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಲವಾರು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:40 PM IST
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ತರಲಿದೆ ಇವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
camera icon6
Rare Lakshmi Narayana Yoga
ಅಪರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ತರಲಿದೆ ಇವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ
camera icon11
9 Carats Gold
ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon6
gray hair
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

kidney health: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು, ದೇಹವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು..? ತಜ್ಞರು ಈಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರವು ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ದೇಹ - ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಮುಖ, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಊತ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನಿರಂತರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ - ಆಯಾಸ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಹವು ದುರ್ಬಲ - ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನೀವು ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.

ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ - ವಾಕರಿಕೆ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಗೆ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ತುರಿಕೆ - ಒಣ ಚರ್ಮ: ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತುಂಬಾ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳನ್ನು - ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

kidneyKidney Failure SymptomsKidney Disease Warning Signsearly kidney diseaseKidney Health

Trending News