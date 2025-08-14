English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗೋ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು..

 liver cancer symptoms: ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 5 ರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:00 PM IST
  • ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗೋ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು..

liver cancer prevention: ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯಂತಹ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು 8 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ತಕ್ಷಣದ ಗಮನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 7.6 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 1.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ನಷ್ಟ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು.
ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ.
ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ.
ಕಾಮಾಲೆ (ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ).
ಬಿಳಿ ಮಲ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜನರು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

