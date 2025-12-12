ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೇ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೆಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

liver damage: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಗವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಕೃತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಚಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
*ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಭಾರ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬಲಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಲ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
*ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.. ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕರಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ..
*ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುವುದು... ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
*ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಹೋಗದ ಆಯಾಸ.. ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
*ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು (ಕಾಮಾಲೆ), ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗಾಢವಾದ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಮಲವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿತ್ತರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
*ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂಗೇಟುಗಳು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.