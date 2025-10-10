English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ..! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..!

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 354 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:56 PM IST

    ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

    ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

    100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 354 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ..! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..!

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಗಣಿ

100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು 354 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಸರಪಳಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶವು ದೇಹದ ನಾರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.



ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.ತೀರ್ಮಾನ

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

