Fatty Liver Treatment: ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯವು ನಿಧಾನವಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಸೂಪರ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ'ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ
ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ: ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಲಿವರ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಿಣ್ವಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅರಿಶಿನವು ALT ಮತ್ತು ASTನಂತಹ ಕಿಣ್ವಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಲಿವರ್ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಲಿವರ್ಅನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಬೇರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ತುರಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ರುಚಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)