ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ! ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ... ಮುದುಕರಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ!

ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ನೋವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. Dental Association of India ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 10:18 PM IST
    • ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
    • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
    • ನಾಲ್ಕು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ

ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ! ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ... ಮುದುಕರಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ!

home remedies for toothache: ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳು ನೋವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. Dental Association of India ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದು ನೀರಲ್ಲ, ಅಮೃತ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ, 300 ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು..!

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪೇಸ್ಟ್: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕುಹರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಟಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು: ಪಟಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಎರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಂಜುನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಪಟಿಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಕುಹರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕುಹರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಬಳಸಿ.

ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ: ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯು ಕುಹರದ ನೋವಿನಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗೆ 2-3 ಹನಿ ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಹರದ ನೋವು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುನೋವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅಸಫೋಟಿಡಾ ನೀರು: ಅಸಫೋಟಿಡಾವು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅಸಫೋಟಿಡಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಈ ನೀರಿನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕಠಿಣ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.!

ಸೂಚನೆ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳು ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

