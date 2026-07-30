/ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

Rice make fat: ಅನ್ನ ಕೊಬ್ಬಿಸುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಳಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜನರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾರಿನಂಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು.ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಂದು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 0.9 ರಿಂದ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು.ಇದು ಆಹಾರದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ
(ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ) ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ: ~0.3 ರಿಂದ 0.4 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು
ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ: ~0.9 ರಿಂದ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು (ಹೊಟ್ಟಿನ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು)
ಕಪ್ಪು/ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ: ~1.5 ರಿಂದ 2.0 ಗ್ರಾಂ ಬೇಯಿಸದ/ಹಸಿ ಸಮಾನವಾದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೇಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಅಕ್ಕಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸುಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು - ಮೂಲ ಏನೇ ಇರಲಿ - ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)