40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ವಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Pregnancy age: ತಾಯ್ತನ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಭಾವನೆ.. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದು.. ಆದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು? ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಬಾಲ್ಯದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರು 14 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಫಲವತ್ತತೆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದು. 20-22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಯಸ್ಸು ಇದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಫಲವತ್ತತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಮಾರು 15-20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ವರ್ಣತಂತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 20-25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅಂಡಾಣು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರು 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐವಿಎಫ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ.