English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್‌ ಫಿಟ್‌ನೆಟ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್‌!..

Sain nehwal: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ನ  ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:12 PM IST
  • ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್
  • ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ದಿನಚರಿ

Trending Photos

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ &#039;ರಾಯಲ್&#039; ಅಬ್ಬರ: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
camera icon6
IPL 2026
ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ರಾಯಲ್' ಅಬ್ಬರ: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
camera icon6
Iran-US Conflict 2026
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
camera icon6
Buttermilk Side Effects
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ
camera icon5
Actor sumukha wedding
ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ
Sain nehwal: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ (ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ 2026) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾರೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂತ್ರ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ...

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನ ರಹಸ್ಯವು ತೀವ್ರತರವಾದ ತರಬೇತಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ, ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, "ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರಿ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಆಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಇವು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆರ್ ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ."

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆರ್‌ಜೆ ಅನ್ಮೋಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಲು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಸೈನಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, "ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ವ್ಯಾಯಾಮ: ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತರಭೇತಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌, ಓಡುವುದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಭೇತಿ 

ಆಹಾರ (Diet): ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ : ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳವಾದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Saina NehwalRJ AnmolBadmintonPickleballSaina Nehwal Interview

Trending News