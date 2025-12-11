English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • Samudrika Shastra: ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ?

Samudrika Shastra: ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ?

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 11, 2025, 09:42 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರು-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ
  • ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

Samudrika Shastra: ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ?

Eye blinking Mean: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮುದ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?  

ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಗಣ್ಣು, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು ಪಟಪಟನೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶುಭಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಣ ಪಡೆಯಲಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲಗಣ್ಣು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದು?

ಇನ್ನು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಪುರುಷರ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ರೆಪ್ಪೆಯು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಯು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Samudrika ShastraEye BlinkingEye blinking in MeaningEye blinking in WomenPalmistry

