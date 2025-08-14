English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

sanitary pad: ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸದೊಂದು ಅವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:49 PM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಈ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದು

ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್‌ ಚೆಕ್‌ ಬೇಡ.. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು! ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ..

women health: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಈ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪಿರಿಯಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ 'ಪೇಪರ್-ಆಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿದ್ದು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಬಣ್ಣವು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು AI ಮೂಲಕ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ರಕ್ತದಂತೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ MenstruAI ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಸೂಜಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು MenstruAI ನೋವುರಹಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರೋಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

