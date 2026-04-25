  • ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಚ್ಚರ..!! ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Saree Cancer : ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಸೀರೆ ಧರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:20 PM IST
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
camera icon5
CSK vs MI
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
camera icon6
Onion juice
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Health Tips
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ &#039;ಶತಕಗಳ&#039; ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
camera icon6
Royal Challengers Bangalore
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ 'ಶತಕಗಳ' ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
Saree Cancer symptoms : ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಇದು ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಏನಿದು ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? : ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾಮಕರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಧದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ' (Squamous Cell Carcinoma) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆಯ ಒಳಗೆ ಧರಿಸುವ ಲಂಗದ (Petticoat) ನಾಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ದಾರವನ್ನು ಸೊಂಟದ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆ (Friction) ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಆ ಭಾಗದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೀರೆಯ ನಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ಬೆವರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ದಾರವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮವು ಕೆಂಪಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುಲಿದು ಹೋಗುವುದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿರೀನ್ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸೀರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಚರ್ಮವು ದಪ್ಪಗಾಗುವುದು (Hyperkeratosis) ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಕೀವು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅಸಹಜವಾದ ನೋವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು: ಸೀರೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧರಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆಯ ನಾಡಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೊಂಟದ ಒಂದೇ ನಿಖರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು, ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಇರುವ ಲಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಡುಗೆಯ ಕ್ರಮವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

