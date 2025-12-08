English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವುನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ನಂಜುನಿರೋಧಕ. ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗೆ 2-3 ಹನಿ ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋವಿನ ಹಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಸಡಿನ ಮೇಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:13 AM IST
  • ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ
  • ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಂದು, ಒಸಡು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನೋವಿರುವ ಕೆನ್ನೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇರಿಸಿ

ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ! ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಹಲ್ಲುನೋವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಿನ್ನಲು, ಮಾತನಾಡಲು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ.ಕುಳಿ, ಒಸಡು ಊತ, ಶೀತ-ಬಿಸಿಲಿನ ಸೆಳೆತ, ಮುರಿದ ಹಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದರೂ ಈ ನೋವು ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ.ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂತವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಗಣನೀಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವು.ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಎರಡೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ

ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ
ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವುನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ನಂಜುನಿರೋಧಕ. ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗೆ 2-3 ಹನಿ ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋವಿನ ಹಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಸಡಿನ ಮೇಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು
ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಂದು, ಒಸಡು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನೋವಿರುವ ಕೆನ್ನೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಗಟ್ಟಿಸಿ ನೋವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋವಿರುವ ಹಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ರಸ ಹಿಂಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.

ಅರಿಶಿನ ಪೇಸ್ಟ್
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಎರಡನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಾಸುದ್ (ಗವಾವ ಎಲೆ)
ಜಾಸುದ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಸಡು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಊತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

ಸೂಚನೆ:ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನೋವು 2-3 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಊತ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

