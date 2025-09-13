English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗ ಪತ್ತೆ...! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ..

salivary gland discovery: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಅಂಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 13, 2025, 04:40 PM IST
  • ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ವಿಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ
  • ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ "ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು" ಮೂಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ.

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗ ಪತ್ತೆ...! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ..

new organ in throat: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾನವರ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಹೊಸ PSMA PET-CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮಾನವ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ "ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು" ಮೂಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಂಶ
ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು PSMA PET-CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಟ್ರೇಸರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ದೇಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅದರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ನಾಸೊಫಾರ್ನೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ವೋಗೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮ್ಯಾಥಿಜ್ಸ್ ಹೆಚ್. ವಾಲ್ಸ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ತಿನ್ನಲು, ನುಂಗಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗುವುದು.. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುವುದು!

ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ವಿಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 

