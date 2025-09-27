100 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ! ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು 

Health tips : ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಪಾಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಕಮ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 5 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಅಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು: ಡಾ. ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ದೈನಂದಿನ ಸೇವನೆಯ ಸುಮಾರು 37 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು : ಅನೇಕ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಜೆಲ್ ತರಹದಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ದಿನವಿಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿಗಳು, ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬಹುದು.
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು : ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಆಲ್ಫಾ-ಲಿನೋಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಲಿಗ್ನಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫೈಬರ್. ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮೂಥಿಗಳು, ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು : ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಎಳ್ಳು: ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲೋಗರಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಚಟ್ನಿಗಳು, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.