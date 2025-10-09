English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

 ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲಿದೆ.ಇದರ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 9, 2025, 04:31 PM IST
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು..! ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ 'ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೇರಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಅಗ್ಗದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಈ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ 'ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೇರಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಲೈಕೋಪೀನ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫೈಬರ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಈ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮೆದುಳನ್ನು 240 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ! ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು 

ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರ ನಡುವೆ ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲವು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದರ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗಿಯಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.! ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Guava fruitsGuavaWhen is the right time to eat guavaGuava Benefitsside-effects of guava

