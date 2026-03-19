ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ "ಅಭಿಷ್ಯಂದಿ", ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ದೋಷ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಸರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ, ಕೆನೆಭರಿತ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
