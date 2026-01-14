English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:19 PM IST
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
  • ಚಪಾತಿ-ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು

Trending Photos

2026ರ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon10
venus transit 2026
2026ರ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
camera icon5
Actor Jaggesh
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
camera icon5
Makar Sankranti 2026
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Rice or chapati at night: ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎರಡರ ಪ್ರಮಾಣವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 0.4 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಗೋಧಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ  ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜೋಪಾನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು..ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ!

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. 

ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚಪಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಮಿಶ್ರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಿದು..! ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rice or chapati at nightDiabetesHealth TipsHealth careHealth benefits

Trending News