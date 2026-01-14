ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Rice or chapati at night: ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎರಡರ ಪ್ರಮಾಣವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 2 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 0.4 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು 15 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಗೋಧಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ. ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಚಪಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಮಿಶ್ರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪಾತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
