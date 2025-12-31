English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬಿಪಿ-ಶುಗರ್‌ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬಿಪಿ-ಶುಗರ್‌ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 31, 2025, 05:58 PM IST
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ & ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು
  • ತಣ್ಣೀರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
  • ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು

Trending Photos

ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
camera icon7
Pressure Cooker Tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6540ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..
camera icon6
Gold And Silver Rate
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6540ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದುವೇ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..
ಬಿಪಿ-ಶುಗರ್‌ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Add Zee News as a Preferred Source

High blood pressure

: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ನಾನ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ದೆಹಲಿಯ ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (HAG) ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿವರ್‌, ಕಿಡ್ನಿ ಢಮಾರ್!!

ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಣ್ಣೀರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಸೋಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಆಘಾತವು "ಶೀತ ಆಘಾತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ"ಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು (ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ನಂತಹ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನರರೋಗವು ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಲಘೂಷ್ಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತರಕಾರಿನ ನಿತ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬು ನಾಶ.. ಹೃದಯವಂತೂ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳು

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ: ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಲೂ ಇರಬಾರದು. ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗ್ರಿ.

ಪಾದಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಮಯ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿ: ಸ್ನಾನಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

bathing in cold waterBathing in Hot WaterHigh Blood PressureDiabetesWinter

Trending News