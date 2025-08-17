English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿಲ್ವಾ..? ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ.. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ

Bad sleeping side effects : ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ದಿನವಿಡೀ ದಣಿವು, ಆಯಾಸ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆಯೇ? ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 08:37 PM IST
    • ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ದಿನವಿಡೀ ದಣಿವು, ಆಯಾಸ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆಯೇ?
    • ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದಯೂ ಸಹ ಒಂದು.
    • ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ್ನು ಸಮೋತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Healthy living : ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದಯೂ ಸಹ ಒಂದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ್ನು ಸಮೋತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಆಯಾಸವೆನಿಸಿದರೇ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.  

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಆಗಾಗ ಕೆಲವರು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 7–8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆಯಾಸ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ರಕ್ತಹೀನತೆ (ಅನಿಮಿಯಾ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹವು ಸದಾ ದಣಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎದೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!!

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗಮನಿಸದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವುದು, ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೀಮೆಬದನೆ, ಮಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

