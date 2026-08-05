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ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ : ಇದು ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೂಕಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಲವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 05, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:15 PM IST
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ : ಇದು ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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