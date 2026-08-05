/ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ : ಇದು ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆ 

Health tips : ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ (ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ), ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಲೂ ನಿದ್ರೆ ಮಂಪರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೂಕಡಿಸುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ೭ ರಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಲಭಿಸಿದರೂ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗೊರಕೆ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದು, ಇವು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿದ್ರಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಏಳುವುದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಠ ೭ ರಿಂದ ೯ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆಗೆ (ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
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ಅತಿಯಾದ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೇರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಇತರ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೇಮ.