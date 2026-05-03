ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Diet Tips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಿವಿಧ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂಪು ನೀಡುವಂತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ದಾಹವನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ, ದೇಹವನ್ನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳಾದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಿಪ್ಸ್ಗಳ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹುರಿದ ಮಖಾನ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
