ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಚರ್ಮವು ನಸುನಿನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 19, 2025, 05:49 PM IST
  • ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರದು
  • ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
  • ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು

ಈ ಜನರಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ವಿಷ ಇದ್ದಂತೆ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಂದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

Side effects of Brinjal: ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ 'ತರಕಾರಿಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಇರುವ ಜನರು: ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್!‌

ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರು: ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಚರ್ಮವು ನಸುನಿನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಅಲರ್ಜಿಗಳು - ನೈಟ್‌ಶೇಡ್: ಬದನೆಕಾಯಿ ನೈಟ್‌ಶೇಡ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಜನರು ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಇದು ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ: ನೈಟ್‌ಶೇಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದಾಗ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಬದನೆಕಾಯಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬದನೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು: ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು- ಸಲಹೆಗಳು: ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಹುರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

BrinjalKidney StonesEggplantside effects of eating brinjalWho should avoid Brinjal

