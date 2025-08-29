ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Wrapping food items in newspaper : ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಾಯಿ ಇರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ಮುಂತಾದ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ತಿಂದಾಗ, ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ದೇಹವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
FSSAI ಎಚ್ಚರಿಕೆ: FSSAI ಭಾರತದ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುದ್ರಣ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಖನಿಜ ತೈಲ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯೋಸೈಡ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇತರೆ ಅಪಾಯಗಳು : ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.