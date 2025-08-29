English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Health News : ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:22 PM IST
    • ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಕೆಲವು ಜನರು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ
    • ಈ ಪದ್ದತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Wrapping food items in newspaper : ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ  ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಾಯಿ ಇರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ಮುಂತಾದ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ತಿಂದಾಗ, ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ದೇಹವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ..? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ..!

FSSAI ಎಚ್ಚರಿಕೆ: FSSAI ಭಾರತದ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುದ್ರಣ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಖನಿಜ ತೈಲ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯೋಸೈಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ಅಪಾಯಗಳು : ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Newspaper food dangersHealth risks newspaper wrapFood safety newspaper

