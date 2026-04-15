ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊ*ಲ್ಲುತ್ತಿದೆ 'ಶ್ವೇತ ವಿಷ'..! ಆದಷ್ಟೂ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ 

Blood Sugar control : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಭೀಕರತೆಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಂಬಂಧ: 'ಬಿಳಿ ವಿಷ'ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾದ ಯಕೃತ್ತು (Liver) ಸುಮಾರು 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ 'ಶ್ವೇತ ವಿಷ' ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು.
ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಮಿದುಳು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ADHD ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ (Dementia) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣು: 'ಗ್ಲುಕೋಮಾ'ದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ: ಅಕಾಲಿಕ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಹೃದಯ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ.
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ.
ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ವಭಾವ.
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ: ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇವಿಸುವುದು.
ಮೆಂತ್ಯದ ಬಳಕೆ: ದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ: ಮಂಡೂಕಾಸನ, ಯೋಗಮುದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾದಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)