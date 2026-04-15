English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊ*ಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಶ್ವೇತ ವಿಷ..! ಆದಷ್ಟೂ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ 

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊ*ಲ್ಲುತ್ತಿದೆ 'ಶ್ವೇತ ವಿಷ'..! ಆದಷ್ಟೂ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ 

Health tips : ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಾನವಕುಲವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ (Diabetes). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗೂ (100 Million) ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:32 AM IST
    • ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
    • 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
camera icon5
Yuzvendra Chahal
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon11
Daily Horoscope 14 April 2026
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 'ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' ಭಯ!
ಜಾಮ್‌ನಗರದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಮಾವಿನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಈ ಬೃಹತ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ &#039;ಟ್ಯಾಕ್ಸ್&#039; ಭಯ!
camera icon6
Dhirubhai Ambani Lakhibag Amrayee
10 ನಿಮಿಷಗಳು, 1650 ಗುಂಡುಗಳು: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಆ ಕರಾಳ ದಿನದ ಕಥೆ
10 ನಿಮಿಷಗಳು, 1650 ಗುಂಡುಗಳು: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಆ ಕರಾಳ ದಿನದ ಕಥೆ
camera icon6
Jallianwala Bagh massacre
10 ನಿಮಿಷಗಳು, 1650 ಗುಂಡುಗಳು: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಆ ಕರಾಳ ದಿನದ ಕಥೆ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊ*ಲ್ಲುತ್ತಿದೆ 'ಶ್ವೇತ ವಿಷ'..! ಆದಷ್ಟೂ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ 

Blood Sugar control : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಭೀಕರತೆಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಂಬಂಧ: 'ಬಿಳಿ ವಿಷ'ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾದ ಯಕೃತ್ತು (Liver) ಸುಮಾರು 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ 'ಶ್ವೇತ ವಿಷ' ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು.

ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

ಮಿದುಳು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ADHD ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ (Dementia) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣು: 'ಗ್ಲುಕೋಮಾ'ದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ: ಅಕಾಲಿಕ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಹೃದಯ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 

ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು  

ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು. 
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ. 
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ.
ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ವಭಾವ.

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ: ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇವಿಸುವುದು.
ಮೆಂತ್ಯದ ಬಳಕೆ: ದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ: ಮಂಡೂಕಾಸನ, ಯೋಗಮುದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭ ಹಾದಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Diabetesblood sugarDiabetes ControlSugarSugar Side Effects

Trending News