ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

Raw onion side effects : ಅಡುಗೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟದ ವೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪದ್ದತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 2, 2025, 08:32 PM IST
    • ಅಡುಗೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ.
    • ಕೆಲ ಜನ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
    • ಈ ಪದ್ದತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

Health tips in Kannada : ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಠರದುರಿತ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ!!

ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ: ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಪಾತಿ ಬದಲು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ 5 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ : ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಆದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Raw OnionEating Raw OnionRaw onion health risksEating raw onions side effects

