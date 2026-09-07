/ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಬಾರದು.. ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿ ತಿಂದರಂತೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ!

Lemon Side Effects: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ನೀರು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ - ನಿಂಬೆ ರಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಯೊಫೇಶಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತಿಯಾದ ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ನಿಂಬೆ ರಸವು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಂತೆಯೇ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳು - ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕಿಣ್ವವಾದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ರಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ; ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ- ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಅತಿಯಾದ ನಷ್ಟವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಬ್ಬಿಣ- ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಡೆಲವೇರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ- ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲ- ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)