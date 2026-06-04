ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರವು ಹಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತೀದ್ದರೆ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದೆಕೊಳ್ಳಲೆಬೇಕು.
ಟೂತ್ಪಿಕ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವುದು.
ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕಡ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯದ್ದಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಬದಲು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟೂತ್ಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಎನಾಮೆಲ್ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ದುರ್ಬಲ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಟೂತ್ಪಿಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದ ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ:ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.