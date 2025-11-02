English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ! ರಕ್ತದ ಸೊಂಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

signs of blood infection: ರಕ್ತದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗಾಯವಾದಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರು “ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೋಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 11:17 AM IST
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ! ರಕ್ತದ ಸೊಂಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

signs of blood infection: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದಂತೆ, ರಕ್ತವೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಕ್ತದ ಸೋಂಕು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ — ಸೌಮ್ಯ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ. ಸೌಮ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕುಸಿಯುವುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶಿಶುಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯದಿರುವುದರಿಂದ, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಇದೇ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಅತಿಸಾರ, ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ “ರಕ್ತದ ಸೋಂಕು” ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯೂ ರಕ್ತದ ಸೋಂಕಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಾಯ, ಕತ್ತರಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ದಿನವಿಡೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ

ವೈದ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ — ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾದರೆ ಚರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು.
 

