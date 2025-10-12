English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೃದಯಬಡಿತ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ

silent heart attack: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೊರಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಂತುಹೋಗುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.   

Oct 12, 2025
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
  • ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

silent heart attack: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ — ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ನೀಡದೇ, ಮೌನವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆ.

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತ (Silent Heart Attack) ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೃದಯಾಘಾತ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದೆಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಧೂಮಪಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೊಜ್ಜು ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ಣಯ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ  
ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ ಅಥವಾ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೋವು
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಆಯಾಸ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆವರುವುದು
ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಅನಿಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸದ ಕಾರಣ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಿನವೂ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ
ಹುರಿದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 

