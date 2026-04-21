ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ! ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜೀವ ಕಸಿಯುವ ‘ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’ ರೋಗಗಳು...

ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಪಾಯ. ʼನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ.. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?ʼ ಅಂತಾ ನಾವು ಕೇಳುವ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 21, 2026, 09:58 AM IST
  • ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ
  • ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ
  • ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

Silent Killer Diseases: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಯಾವುದೇ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹರಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ಹಠಾತ್‌ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಇದಕ್ಕೆ 'ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಲವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಾಗ, ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್ - ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಅವು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ?

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ದೇಹವು ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ರೋಗವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಬಹುದು.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಈ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ: ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, 7 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Silent Killer DiseasesHigh blood pressure symptomsearly signs of diabetesheart attackSilent Cancers

