metabolic disorder symptoms: ಭಾರತವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
metabolic disorder symptoms: ಭಾರತವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಈಗ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ" ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
ಇಂದು ವೈದ್ಯರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಗಗಳು ಇರುವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ಭಾಟಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, "ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಫ್ಯಾಟಿಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ ಇವು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ."
NIH ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಚಯಾಪಚಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಭಾಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರರ್ಥ "ಸಾಮಾನ್ಯ" ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ತೂಕವು 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೊಜ್ಜು 25 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. "ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಫ್ಯಾಟ್" ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ದಿನಚರಿ, ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಂತರಿಕ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ತ್ವರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಫುಡ್ ಡಿಲೆವರಿ ಆಪ್ಗಳು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚತ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 101 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 136 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಕುರುಡುತನ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.