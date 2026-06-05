High Blood Pressure: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ (Hypertension) ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಭಾವದಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೊಪ್ಪು, ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ DASH ಡಯೆಟ್ ಅನ್ನ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೈ ಬಿಪಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಯೋಗದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಬಿಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಬಿಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)