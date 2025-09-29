ಆಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವ ಎದೆಯುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಪರಿಹಾರ

acidity home remedy : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಆಸಿಡಿಟಿ ಎದೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಸಿಡಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತರಸದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಎದೆಯುರಿಯ ಕಾರಣಗಳು
ಆಯುರ್ವೇದವು ಎದೆಯುರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಆಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಎದೆಯುರಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಎದೆಯುರಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎದೆಯುರಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯವು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ಎದೆಯುರಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಿರಿ. ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು. ಲಘು ನಡಿಗೆ, ವ್ರಜಾಸನ, ಬಾಲಾಸನ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಮುಕ್ತಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.