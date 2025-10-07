English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Bite Remedies: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

Snake Bite Remedies:ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 02:37 PM IST
  • ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
  • ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು
  • ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

Snake Bite Remedies: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

Snake Bite Remedies:ಸರ್ಪದ ಕಡಿತವು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮಗಳು:

ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸ್ವತಃ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚಾಲನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸರ್ಪದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಚಲನೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗಿ, ವಿಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು. ಕಡಿತವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಆಭರಣ, ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಒಡ್ಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಭಾಗ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಡಿತವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಗಾಯವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಕಡಿತದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಊತ.

ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಧಾನಗಳು

ಹಳೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಟರ್ನಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಗಾಯವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವಿಷವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೀರುವುದು, ಐಸ್ ಇಡುವುದು, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡುವುದು, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಥವಾ ಇಬುಪ್ರೊಫೆನ್ ಬಳಸುವುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವು ಗಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೊಡಕಾಗಿಸಬಹುದು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಕಡಿತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸರ್ಪದ ಪ್ರಭೇದ, ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಆಂಟಿವೆನಮ್ ಅನ್ನು ತೋಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನರಮಂಡಲದ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐವಿ ದ್ರವಗಳು, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು (ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್‌ನಂತಹ) ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಟಿಟನಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಊತದಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಫಾಸಿಯೊಟಮಿಯಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸರ್ಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ!

ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

snake bite remediesSnake Bite CausesSnake Bite Diagnosis Snake Bite TreatmentSnake Bite SymptomsSnakebite

