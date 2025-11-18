ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರರಬಹುದು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನುವುದು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ :
ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು :
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಕೂಡಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗಲೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎದೆ ನೋವು :
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಎಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ತಲೆಸುತ್ತುವುದು :
ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಕೂಡಾ ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ತಲೆಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಕರಿಕೆ :
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡಾ ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)