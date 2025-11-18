English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:31 PM IST
  • ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರರಬಹುದು.
  • ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Trending Photos

bhagyalakshmi serial: ಆದೀಶ್ವರ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ತಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ..! ಪಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಂದೆಯೇ ಬಯಲು
camera icon5
Bhagyalakshmi Kannada Serial
bhagyalakshmi serial: ಆದೀಶ್ವರ್‌ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ತಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ..! ಪಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಫ್‌ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಂದೆಯೇ ಬಯಲು
ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
camera icon7
Shani Dev
ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon7
EPS
EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
camera icon7
Govt Rulles
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ! ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ !

ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರರಬಹುದು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನುವುದು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದಿದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳಿವು

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ : 
ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.  

ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು : 
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಕೂಡಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗಲೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಎದೆ ನೋವು : 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಸಿಡಿಟಿ ಎಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ...

ತಲೆಸುತ್ತುವುದು : 
ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಕೂಡಾ ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ತಲೆಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕರಿಕೆ : 
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು  ಕೂಡಾ ಹೃದಯದ ಬ್ಲೋಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Heart BlockageHeart Blockage In MenHeart Blockage SignsSymptoms Of Heart BlockageHealthy Heart

Trending News